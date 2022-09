Blaulicht Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Betrunkene Autofahrerin prallt gegen geparkte Autos Von dpa | 18.09.2022, 08:48 Uhr

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf regennasser Straße die Kontrolle verloren und mit ihrem Wagen mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die 22-Jährige sei am Samstagabend betrunken und zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Sie sei ins Schleudern geraten und mit ihrem Wagen in ein geparktes Auto geprallt, das dann auf drei weitere Autos geschoben worden sei. Die 22-Jährige blieb unverletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.