Vorpommern-Greifswald Betrunkener 19-Jähriger verursacht Unfall: Keine Verletzten Von dpa | 26.10.2022, 05:50 Uhr

Ein betrunkener 19-jähriger Autofahrer ist in Greifswald gegen vier geparkte Autos gefahren und vom Unfallort geflüchtet. Laut Zeugen fuhr der junge Mann zu schnell, verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit den geparkten Autos, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Dann flüchtete der Fahrer, die Polizei hielt ihn jedoch kurze Zeit später an. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 1,47 Promille. Verletzt wurde niemand; den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 30.000 Euro. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt.