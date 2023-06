Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Betrunkener fährt Auto in Spielplatz-Sandkasten Von dpa | 11.06.2023, 19:39 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist in Stralsund in einen Spielplatz-Sandkasten gefahren - und in dem Zug auch gleich ertappt worden. Der 42-Jährige hatte sich mit dem Wagen am frühen Sonntagmorgen auf dem Spielplatz derart festgefahren, dass es Anwohnern aufgefallen ist, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die alarmierten Beamten ließen den 42-Jährigen in ein Messgerät pusten, das 1,7 Promille Atemalkohol anzeigte. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutprobe begleiten.