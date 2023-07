Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Betrunkener fährt Ehefrau mit Auto an Von dpa | 30.07.2023, 08:38 Uhr

Ein betrunkener Mann hat seine Frau am Samstagabend nach einem Ehestreit mit dem Auto angefahren. Der 40-Jährige gab der Polizei gegenüber an, mit seinem Wagen auf seine Frau zugefahren zu sein, um sie zu erschrecken, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag sagte. Die 36-Jährige gab demnach an, ihren Mann nicht gesehen zu haben. Sie war den Angaben zufolge nach dem Streit eine Straße in Heinrichswalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entlanggegangen, um sich zu beruhigen. Demnach bremste der Mann nicht rechtzeitig ab und fuhr mit dem Wagen gegen die Frau. Im Auto saß auch der elf Monate alte Sohn des Paares.