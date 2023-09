Verkehr Betrunkener Fahrer fällt aus Auto: Vier Promille gemessen Von dpa | 13.09.2023, 15:42 Uhr | Update vor 6 Min. Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein sturzbetrunkener Autofahrer ist in Nordwestmecklenburg aus seinem Wagen gefallen - und von der Polizei abgeholt worden. Der Mann, bei dem vier Promille Atemalkohol gemessen wurden, wurde am Mittwochmorgen in der Innenstadt in Grevesmühlen gefasst, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einem anderen Autofahrer war der 58-Jährige aufgefallen, als dessen Fahrertür aufging und dieser auf einem Vorplatz vom Sitz rutschte.