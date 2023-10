Unfall Betrunkener Fahrer schläft am Steuer ein und fährt in Graben Von dpa | 14.10.2023, 14:00 Uhr | Update vor 9 Min. Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist auf der B104 zwischen Neubrandenburg und Stavenhagen am Steuer eingeschlafen und verunglückt. Der 24-Jährige sei am Samstag in der Nähe von Gädebehn (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Leitpfosten überfahren, einen Baum gestreift und sei im Straßengraben zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock. Der Sachschaden wurde auf 31.500 Euro geschätzt.