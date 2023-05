Sommerurlaub Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Bevölkerung in Urlaubsorten stärker berücksichtigen Von dpa | 28.05.2023, 08:28 Uhr

In den Urlaubsorten in Deutschland ist Overtoursim (zu deutsch etwa Übertourismus oder ein Zuviel an Touristen) kein flächendeckendes Problem. „Bei allen Zahlen, die wir kennen, haben wir kein flächendeckendes Overtourism-Problem in Deutschland“, sagte der Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung an der FH Westküste in Heide, Prof. Bernd Eisenstein. Im Gegenteil, die meisten Orte wünschten sich mehr Tourismus.