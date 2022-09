Unwetter Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Wetter Bewölkt, kühl und vereinzelt regnerisch Von dpa | 28.09.2022, 08:39 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Mittwoch zunächst wechselnd bis stark bewölkt, und dabei schauert es ab und an. Die Höchstwerttemperaturen liegen um 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Der Wind weht teils mäßig aus Südwest bis West.