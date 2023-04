Unwetter Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Wetter Bewölkter und regnerischer Tag in MV erwartet Von dpa | 12.04.2023, 08:12 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Mittwoch ein durchmischter Tag. Vormittags und mittags wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt, am Nachmittag beginnt es in den westlichen Landesteilen schauerartig zu regnen. Der Regen erreicht gegen Abend auch die östlichen Landesteile. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad und es weht mäßiger, am Mittag und Nachmittag teils frischer Wind, der abends nachlässt. In Mecklenburg sind nachmittags vereinzelt Windböen möglich, hieß es weiter.