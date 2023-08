Vorhersage Bewölkung und nächtlicher Nebel in MV erwartet Von dpa | 29.08.2023, 08:09 Uhr Morgennebel in Friedrichsmoor Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Am Dienstag bleibt der Himmel über Mecklenburg-Vorpommern größtenteils bedeckt. Einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge bringen die Wolken vor allem in Vorpommern auch zeitweise Regen mit sich. Im Westen des Landes bleibt es eher trocken. Bei schwachem bis mäßigem Wind liegen die Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. In der Nacht ist den Angaben zufolge mit ähnlichen Niederschlagsverhältnissen zu rechnen. Lokal kann es zu Nebel kommen. Die Tiefstwerte sollen auf 9 Grad sinken.