Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Bewohner abwesend: Tresor mit wertvollem Inhalt weg Von dpa | 19.12.2022, 15:34 Uhr

Unbekannte haben einem Mann aus Rambin auf der Insel Rügen seinen Tresor samt der darin aufbewahrten Wertgegenstände gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag, in der der Bewohner nicht in seiner Wohnung übernachtet hatte. Der Schaden wurde mit deutlich mehr als 70.000 Euro angegeben.