Inklusion Bildungsministerin nennt Höcke-Aussage menschenverachtend Von dpa | 10.08.2023, 17:48 Uhr Simone Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat mit scharfen Worten auf Einlassungen des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke in einem Interview des MDR reagiert. Die Äußerungen zur Bildungspolitik seien menschenverachtend und erschütterten sie zutiefst. „Inklusion ist keine Ideologie und auch kein Projekt, sondern das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Einschränkungen in der Kultur, in der Wissenschaft, im Sport, in der Bildung und in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen“, betonte Oldenburg am Donnerstag in Schwerin. Sie bezog sich dabei auf die im Interview von Höcke erhobene Forderung, die Bildung von „Ideologoie-Projekten“ wie beispielsweise der Inklusion zu befreien.