Bildung Bildungsministerium sucht mit Welcome Centern im Netz Lehrer Von dpa | 12.07.2022, 12:32 Uhr

Das Schweriner Bildungsministerium geht in diesem Sommer gemeinsam mit den regionalen Welcome Centern auf digitalen Lehrerfang. Erstmals werde für die Sommerferien für die Plattformen Facebook und Instagram ein gemeinsames Programm aufgelegt, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Zusammenarbeit erfolge über Ko-Autorenschaft beziehungsweise durch Teilen und Verlinken der Beiträge. Welcome Center sind regionale Anlaufstellen, die Menschen helfen, die nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen wollen.