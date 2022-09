Jana Woll und Sven Ucke bauen auf dem Weidehof Hermannshagen seltene Kulturen an, darunter Bio-Fenchel. Die Heilpflanze wird zwei Meter hoch. Foto: Elke Ehlers up-down up-down Bio-Landpartie 2022 in MV Zwischen Hofladen und Fenchel-Feld: Hier lohnt sich ein Besuch Von Elke Ehlers | 21.09.2022, 19:03 Uhr

Zur Bio-Landpartie laden am 24. September 60 Ökohöfe in MV ein. Erstmals dabei: der Weidehof Hermannshagen und das Gut Weitendorf. Was diese Höfe so besonders macht und welche Höfe noch besucht werden können.