Händler locken Kunden rund um den Black Friday und Cyber Monday mit massiven Rabatten in ihre Geschäfte. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Black Friday 2022 MV auf Schnäppchenjagd: Shopping-Wahnsinn erreicht seinen Höhepunkt Von Sebastian Lohse | 24.11.2022, 15:08 Uhr

Einer der wichtigsten Tage für den Handel in der Vorweihnachtszeit steht an. Zahlreiche Kunden in MV gehen auf die Jagd nach dem besten Preis. Doch Augen auf beim Schnäppchen-Kauf.