Blaulicht und Sperrungen: Polizeigroßübung am Bahnhof Von dpa | 14.09.2022, 15:07 Uhr

Rostocker und Rostockerinnen müssen sich Ende September eine Nacht lang auf viel Blaulicht und Lärm vor allem am Hauptbahnhof einstellen. In der Nacht vom 26. zum 27. September soll hier eine der größten Polizeiübungen der Landesgeschichte stattfinden, über die die Verantwortlichen am Mittwoch im Rostocker Rathaus informierten.