Mecklenburgische Seenplatte Blitz schlägt in Motorboot ein: 20.000 Euro Schaden Von dpa | 27.08.2022, 10:14 Uhr

Ein Blitzeinschlag hat ein Boot am Zierker See in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört. Es sei am Freitagabend ein Schaden von 20.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags sei niemand an Bord gewesen. Das Oberdeck des in einer Marina liegenden Bootes sei komplett heruntergebrannt. Die Feuerwehr habe das Wrack aus dem Wasser geborgen.