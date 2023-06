Angler auf dem See Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Natur Boddenhecht in Bedrängnis: Schutzmaßnahmen werden diskutiert Von dpa | 02.06.2023, 16:57 Uhr

Die Bestände des bei Anglern wie Berufsfischern beliebten Boddenhechtes (Esox lucius) sinken. Jetzt soll der Hecht, der im leicht salzigen Brackwasser des Boddens bei Rügen stattliche Größe erreicht und deshalb als Trophäe bei Anglern beliebt ist, besser geschützt werden. Nach einem wissenschaftlich begleiteten Projekt zu den Beständen und ihrer Entwicklung liegen 54 Empfehlungen von Berufs- und Angelfischern, Naturschützern, Touristikern und weiteren Interessenvertretern vor, wie das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Sie sollen an diesem Samstag bei einer Tagung in Stralsund vorgestellt werden.