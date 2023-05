Manuela Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down IHK Bodenbeschichter und Medizintechniker erhalten Exportpreis Von dpa | 03.05.2023, 19:38 Uhr

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern haben je ein Unternehmen aus dem Bereich Beschichtung und der Medizintechnik mit dem Exportpreis ausgezeichnet. Wie die IHKs am Mittwoch in Rostock mitteilten, wurde der Hersteller von industriellen Bodenbeschichtungen - AcryliCon Polymers GmbH aus Neustadt-Glewe - in der Kategorie „Export-Profi“ ausgezeichnet. 92 Prozent der Umsätze des Unternehmens werden demnach im Ausland generiert.