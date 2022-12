Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriegsfolgen Bombe auf Flugplatz Lärz gefunden: Entschärfung Donnerstag Von dpa | 07.12.2022, 15:30 Uhr

Bei Bauarbeiten auf dem Flugplatzgelände in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) ist erneut eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll an diesem Donnerstag entschärft werden, wie ein Sprecher des Amtes Röbel am Mittwoch sagte. Es soll sich um eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart mit einem Heckzünder handeln. Im Zuge der weiträumigen Absperrung muss auch die Bundesstraße 198 am frühen Nachmittag zeitweise gesperrt werden.