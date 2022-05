ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Evakuierung Bombe gefunden: Rosenow wird zur Entschärfung geräumt Von dpa | 23.05.2022, 18:19 Uhr

Eine Fliegerbombe aus den Zweiten Weltkrieg sorgt an der Mecklenburgischen Seenplatte für die Evakuierung des Dorfes Rosenow und großräumige Umleitungen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurde der Blindgänger am Sonntag bei Erdarbeiten entdeckt. Die Grundstücksbesitzer wollten eigentlich einen Zaun bauen.