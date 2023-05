Boris Pistorius (SPD) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigungsminister in MV Pistorius kommt zu Antrittsbesuch bei Luftwaffe in Laage Von Helmut Reuter/dpa | 10.05.2023, 17:43 Uhr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will am Donnerstag Termine in Laage und Gubkow wahrnehmen.