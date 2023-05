Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Brände in Scheune, Öltanks und Werkstatt: Niemand verletzt Von dpa | 30.05.2023, 07:14 Uhr

Bei zwei Bränden sind am Montagabend im Nordosten eine Werkstatt bei Barth (Vorpommern-Rügen) sowie eine Scheune mit einem Gas- und Öltank in Cammin (Landkreis Rostock) zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt, in beiden Fällen wurde aber niemand verletzt, wie Polizeisprecher am Dienstag sagten.