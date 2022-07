ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Vorpommern-Rügen Brand auf abgeerntetem Kornfeld führt zu A20-Sperrung Von dpa | 11.07.2022, 15:54 Uhr

Ein Brand auf einem abgeerntetem Getreidefeld hat am Montag so dichten Qualm erzeugt, dass die Autobahn 20 bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) komplett gesperrt werden musste. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war das Feuer aus noch unklarer Ursache beim Mähdreschen ausgebrochen. Meist entstehen derartige Brände durch Funkenflug infolge von Steinschlag auf Metall. Die Brandstelle weitete sich auf dem Stoppelacker mit Stroh auf einer Fläche von etwa 500 mal 500 Meter aus. Der Fahrer konnte den Mähdrescher aus der Gefahrenzone bringen. Mehrere Feuerwehren löschten den Brand, so dass die Autobahn nach knapp einer halben Stunde wieder in beide Richtungen befahren werden konnte.