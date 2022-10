Feuer in Unterkunft für Geflüchtete in Groß Strömkendorf. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Verdacht der Brandstiftung Brand in Flüchtlingsunterkunft: Flüchtlingsrat und Politiker sprechen von Klima des Hasses Von Katharina Golze | 20.10.2022

Am Mittwochabend brannte eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Bei Politikern wecken die Bilder „dunkle Erinnerungen an die 1990er Jahre“ und an Rostock-Lichtenhagen.