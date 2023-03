Es kam zu einem Einsatz in Torgelow. Symbolfoto: Imago/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofitsch/Archiv up-down up-down Torgelow Feuerwehr löscht brennende Laube in einer Kleingartenanlage Von Anni Hintz | 14.03.2023, 05:15 Uhr

Dienstagnacht kam es in einer Kleingartenanlage an der Eggesiner Straße in Torgelow zu einem Brand.