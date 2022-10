Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Brand in Flüchtlingsunterkunft: Feuerwehr beendet Einsatz Von dpa | 24.10.2022, 07:34 Uhr

Der tagelange Feuerwehreinsatz an der niedergebrannten Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar ist beendet worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Blowatz, zu der Groß Strömkendorf gehört, am Montag mitteilte, ist die Brandwache an der Ruine am Sonntagabend endgültig eingestellt worden. Die Brandstelle sei so erkaltet, dass die Kameraden abrücken und die Reste des reetgedeckten Ex-Hotels an die Polizei übergeben konnten. Unterdessen dauert die Suche nach der genauen Brandursache an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.