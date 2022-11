Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Rechtsextremismus Brand in Flüchtlingsunterkunft: Laut Sender Täter gefasst Von dpa | 16.11.2022, 11:52 Uhr

Nach der Brandstiftung an einer von Ukrainern bewohnten Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar vor vier Wochen ist dem Radiosender Ostseewelle zufolge ein Tatverdächtiger gefasst worden. Es handele sich um einen Feuerwehrmann aus der Region, berichtete der Sender am Mittwoch. Der Mann sei bislang nicht politisch in Erscheinung getreten. Die Ermittler prüften, ob ein Zusammenhang mit einer Serie von vorangegangenen Brandstiftungen in der Gegend besteht.