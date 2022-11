Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Brand in Garage in Wismarer Tierpark: Hoher Sachschaden Von dpa | 04.11.2022, 06:23 Uhr

Auf dem Gelände des Wismarer Tierparks hat am Donnerstagabend eine Garage gebrannt. Darin befanden sich fünf Fahrzeuge. Ein kleines Nutzfahrzeug sowie die Garage wurden durch das Feuer vollständig zerstört, wie die Polizei Rostock am Freitagmorgen mitteilte. Die Polizei ging zunächst von einem technischen Defekt in dem zerstörten Fahrzeug als Ursache aus. Die Feuerwehr löschte den Brand den Angaben zufolge schnell. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf etwa 100.000 Euro.