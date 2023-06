Waldbrand bei Hagenow Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Waldbrand Brand in Hagenow vergrößert: Lage stabiler als in Lübtheen Von dpa | 13.06.2023, 09:52 Uhr

Das Feuer im Waldbrandgebiet bei Hagenow im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns hat sich über Nacht von 35 auf 45 Hektar ausgedehnt. Dies sagte der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstagmorgen in Lübtheen. Dennoch werde die Lage bei Hagenow als stabiler eingeschätzt als bei Lübtheen. Dort hatte sich dank Windstille über Nacht das Feuer aber nicht weiter ausgebreitet. Ab dem Vormittag werden allerdings wieder Böen bis Windstärke sechs vorhergesagt, wie Sternberg sagte. „Der Tag wird heute noch einmal prickelnd.“ In Lübtheen hatte am Morgen ein Löschhubschrauber den Angaben zufolge seine Arbeit aufgenommen.