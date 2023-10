Gut eine Woche nach dem Großbrand in Hermannshof nahe Saal (Vorpommern-Rügen), bei dem eine riesige Halle mit Stroh und Solartechnik zerstört wurde, steht die Brandursache weitgehend fest. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Brandgutachter fand heraus, dass wohl ein technischer Defekt das Feuer am Morgen des 5. Oktober ausgelöst hat, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Eine Brandstiftung sei vorerst ausgeschlossen worden. Bei dem Feuer war ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden.

Die abgebrannte etwa 80 Meter lange Halle, auf der eine Solaranlage installiert war, wurde völlig zerstört. Die Situation war laut Polizei sehr gefährlich, weil sich unmittelbar neben der Halle eine eigene Tankstelle des Agrarbetriebs befand. Nachdem die Halle wegen der extremen Hitze eingestürzt war, konnten mehrere Feuerwehren knapp verhindern, dass die Flammen auf diese Tankstelle und eine ebenfalls benachbarte Biogasanlage übergriffen. „Zum Glück wehte der Wind in diesem Fall auch aus der richtigen Richtung“, sagte der Polizeisprecher.

In der Halle lagerten rund 3000 Strohballen. Das Feuer konnte erst in den Folgetagen endgültig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.