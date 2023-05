Schweriner Landgericht Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landgericht Brand von Flüchtlingsheim: Zeuge bricht im Prozess zusammen Von dpa | 22.05.2023, 12:56 Uhr

Im Prozess nach dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf hat am Vormittag ein Zeuge kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Kriminaltechniker sackte am Montag bei einer in Augenscheinnahme von Prozessakten an der Richterbank zusammen und musste medizinisch versorgt werden. Zuvor hatte der 60-jährige Beamte der Kriminalpolizei in Wismar zu mehreren Taten der mutmaßlichen Brandserie eines 32-jährigen Feuerwehrmanns am Landgericht Schwerin ausgesagt.