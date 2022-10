Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Brand von Flüchtlingsunterkunft richtet Millionenschaden an Von dpa | 21.10.2022, 13:03 Uhr

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Eine genauere Schätzung sei erst möglich, wenn das Brandgutachten vorliege, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Rostock am Freitag.