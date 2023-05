Landgericht Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Brand von Groß Strömkendorf: Prozess beginnt kommende Woche Von dpa | 02.05.2023, 14:48 Uhr

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Verantwortlichen für den Brand der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) beginnt kommende Woche. Am Mittwoch soll der 32 Jahre alte Angeklagte vor dem Landgericht in Schwerin (11.00 Uhr) erscheinen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Für das Verfahren vor der Großen Strafkammer sind bis Juni sechs weitere Termine anberaumt.