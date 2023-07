Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Hitze Brandalarm durch Notstromaggregate in Hotel-Serverraum Von dpa | 16.07.2023, 19:14 Uhr

Ein technischer Defekt an Notstromaggregaten hat bei der Hitze am Samstag für Brandalarm in einem Luxushotel in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Die Tiefgarage des Hotels musste wegen der starken Qualmentwicklung evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Vier Angestellte flüchteten aus der Tiefgarage. Am Samstag herrschten auch auf der Insel Usedom zeitweise Temperaturen über 30 Grad.