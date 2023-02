Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Staatsanwaltschaft Brandserie in Brüel: Mitglied der Feuerwehr festgenommen Von dpa | 24.02.2023, 14:31 Uhr

Nach einer Serie von Bränden in Brüel und Umgebung im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein junger Feuerwehrmann als Tatverdächtiger festgenommen worden. Dem 19-Jährigen wird Brandstiftung in acht Fällen in den Jahren 2021 bis 2023 vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag mitteilte. Der Mann sei Mitglied in einer freiwilligen Feuerwehr.