Ermittlungen Brandserie in Schwerin: Polizei fahndet nach Tätern Von dpa | 06.07.2023, 07:26 Uhr

Die Polizei in Schwerin fahndet nach einer Brandserie mit zehn Verletzten nach den Brandstiftern. Innerhalb von etwa zwei Stunden hatte es am Mittwochabend vier Brände im Stadtteil Mueßer Holz gegeben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Zweimal wurden dabei innerhalb von einer Stunde Feuer in Kellerräumen von zwei Plattenbauten gelegt, zwei weitere Male brannten Müllbehälter und Container. Feuerwehren löschten die Flammen. Der Gesamtsachschaden wird bisher auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.