Rostock Brieftaube macht Rast auf Rückflug: Bundespolizei hilft Von dpa | 05.09.2022, 14:03 Uhr

Die Bundespolizei in Rostock hat am Rande des Einsatzes beim Spiel des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock gegen Hannover 96 einem Brieftaubenzüchter bei der Suche nach einem vermissten wertvollen Zuchttier geholfen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, entdeckte ein Beamter am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Rostock eine hungrige Taube. Der Beamte erkannten an der Beringung, dass es sich um ein Zuchttier handelte, und fingen den zutraulichen Vogel ein. Der Züchter aus Wismar sei sofort kontaktiert worden.