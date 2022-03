Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Landkreis Rostock Broiler-Imbiss fängt bei Fahrt Feuer: 100.000 Euro Schaden Von dpa | 31.03.2022, 07:22 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist beim Brand eines Imbissfahrzeugs nahe der Stadt Kröpelin (Landkreis Rostock) entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelte es sich um einen Broiler-Anbieter, der am Mittwoch von Kühlungsborn nach Kröpelin unterwegs war. Der Brand soll während der Fahrt auf der Landesstraße 11 bei Jennewitz ausgebrochen sein. So habe der 59-jährige Fahrer gerade noch halten und flüchten können.