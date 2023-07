Dichter am Wasser gehts kaum: Die neue Joho Broiler Bar in Kühlungsborn trennt nur ein paar Treppenstufen vom Ostseestrand. Foto: Sebastian Lohse up-down up-down Broiler mit Meerblick Joho Broiler Bar in Kühlungsborn: Ein Besuch und wo weitere Restaurants geplant sind Von Sebastian Lohse | 01.07.2023, 20:32 Uhr

Knusprige Grillhähnchen in Toplage verspricht die neue Joho Broiler Bar in Kühlungsborn. Was das kostet, wie es schmeckt und wo es bald weitere Restaurants in MV gibt.