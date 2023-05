Ein Video auf Twitter zeigt, wie ein Mann heftig zu Boden gestoßen wird. Foto: Twitter up-down up-down Brutaler Polizeieinsatz in Berlin? Innenminister Pegel: „Wir nehmen diese Vorwürfe natürlich sehr ernst“ Von Thomas Volgmann | 03.05.2023, 16:22 Uhr

Es gibt Kritik am Einsatz von Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern am 1. Mai in Berlin. Innenminister Christian Pegel (SPD) warnt vor voreiligen Schlüssen.