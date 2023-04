Literatur Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration up-down up-down Literatur Bücherfrühling beginnt mit Buchpremiere zu Sinti und Roma Von dpa | 19.04.2023, 08:27 Uhr

Mit einer Buchpremiere über das Schicksal von „Sinti und Roma in Mecklenburg und Vorpommern“ beginnt am 24. April der diesjährige Bücherfrühling in Neubrandenburg. Die Autorin Natalja Jeske hat das Wissen über deren Leben bis 1945 zusammengetragen und anhand von Familiengeschichten und historischen Fotos erstmals sichtbar gemacht, wie die Regionalbibliothek Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte. So werden unter anderem die Schicksale von Familien aus Teterow (Landkreis Rostock), Stralsund, Weitin und Satow (Mecklenburgische Seenplatte) sowie Rostock erzählt.