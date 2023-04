Jacqueline Bernhardt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Bürgerdialog zur Gleichstellung Von dpa | 21.04.2023, 11:18 Uhr

Beim ersten sogenannten Werkstattgespräch zum Gleichstellungsprogramm des Landes in Ludwigslust haben die Bürgerinnen und Bürger vor allem praktische Probleme angesprochen. „Es geht nicht darum, wie erreicht die Frau am besten Kita-Platz und Supermarkt, sondern wie schaffen es junge Familien, sich die Aufgaben effektiv zu teilen. Diese Punkte nehmen wir auf und werden sie einfließen lassen“, sagte am Donnerstagabend Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke).