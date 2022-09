Volle Strände an der Ostseeküste Foto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Forderung nach Gremium Bürgerinitiativen kritisieren Tourismusprojekte Von dpa | 29.09.2022, 14:56 Uhr

Bürgerinitiativen im Nordosten haben den Ausbau touristischer Infrastruktur kritisiert. Die Initiative „Kein Massentourismus auf Pütnitz“ wandte sich am Donnerstag in einem Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Autoren fordern das Land auf, den geplanten Freizeitpark bei Pütnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) nicht zu subventionieren.