LNG-Shuttle-Tanker vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Ostseebades Binz Bürgermeister empört über der Arbeiten für Gasterminal Von dpa | 20.03.2023, 11:20 Uhr

Der überraschende Start von Vorarbeiten für den geplanten Bau eines weiteren Terminals für Flüssigerdgas (LNG) östlich von Rügen trifft auf der Insel auf Unverständnis und Empörung. „Der Vorgang ist wirklich besorgniserregend. Noch am Freitag wurde uns von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) versichert, dass der bisher geplante Standort keine Rolle mehr spiele und nach Alternativen gesucht werde. Und dann rückt am Tag darauf, völlig ohne Vorankündigung, eine Arbeitsplattform an“, sagte der Bürgermeister des Ostseebades Binz, Karsten Schneider, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.