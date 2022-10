Flüchtlingsunterkunft Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Flüchtlingsunterkunft Bürgermeister nach Brand: Nicht über rechten Kamm scheren Von dpa | 21.10.2022, 10:51 Uhr

Nach dem Feuer in der Flüchtlingsunterkunft Groß Strömkendorf (Nordwestmecklenburg) hat Bürgermeister Tino Schmidt (SPD) vor voreiligen Einschätzungen und Vorverurteilungen gewarnt. „Wir wehren uns dagegen, über den rechten Kamm geschoren zu werden“, sagte Schmidt am Freitag in Blowatz, wozu Groß Strömkendorf gehört, der Deutschen Presse-Agentur. Man habe gut mit den 14 ukrainischen Flüchtlingen zusammengelebt, sie seien in den Orten akzeptiert gewesen. Das ehemalige Hotel, in dem die Flüchtlinge lebten, brannte am Mittwochabend aus. Die Polizei vermutet, dass die Tat einen politischen Hintergrund hatte.