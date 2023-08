Mecklenburg-vorpommern Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sollen mehr Geld bekommen Von dpa | 22.08.2023, 16:11 Uhr MV-Innenminister Pegel Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Das Landeskabinett hat am Dienstag über die Reform der Vergütung der haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern diskutiert. „Wenn wir dieses kommunale Wahlamt weiterhin für geeignete Bewerberinnen und Bewerber attraktiv gestalten wollen, ist eine angemessene Besoldung beziehungsweise Aufwandsentschädigung unverzichtbar“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach der Beratung des von ihm vorgelegten Entwurfs in Schwerin.