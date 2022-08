Strom Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Energiewende Bund der Steuerzahler kritisiert „Balkonkraftwerk“-Förderung Von dpa | 26.08.2022, 17:26 Uhr

Der Bund der Steuerzahler sieht das Förderprogramm des Landes für 20.000 „Balkonkraftwerke“ in Mecklenburg-Vorpommern kritisch. „Das zehn Millionen Euro schwere Förderprogramm ist ein klassischer Fall von gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, sagte die Vizevorsitzende der Organisation in MV, Diana Behr, am Freitag. Solche Anlagen amortisierten sich frühestens nach einigen Jahren, es entstehe also für die privaten Haushalte kein kurzfristiger Spareffekt.