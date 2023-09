MeLa 2023 Landesbauerntag: Bund kürzt Finanzhilfen für Dörfer in MV Von Torsten Roth | 15.09.2023, 16:52 Uhr 750 Aussteller aus zwölf Nationen, 1000 Zuchttiere aus 165 Rassen: Die Mela in Mühlengeez hat noch bis Sonntag geöffnet. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Der ländliche Raum in MV muss mit weniger Fördergeld auskommen. Auf der Agrarschau in Mühlengeez wurde darüber heiß diskutiert. Wie viel der Bund kürzen will.