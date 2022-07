ARCHIV - Absterbende Sitka-Fichten stehen in einem Revier. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Erdüberlastungstag BUND: Nachhaltigkeit statt „falsche Wirtschaftspolitik“ Von dpa | 28.07.2022, 10:26 Uhr

Der Naturschutzverband BUND hat anlässlich des sogenannten Erdüberlastungstags von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns ein Umsteuern in der Förderpolitik und mehr Nachhaltigkeit verlangt. Als Beispiele einer verfehlten Strategie werden Projekte wie der geplante Center Parc Pütnitz im Boddengebiet bei Ribnitz-Damgarten und die Rodung von 130 Hektar Wald für ein Gewerbegebiet bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) genannt. „Diese von der Landesregierung mit Millionen geförderten Vorhaben zeugen von einer ressourcenverschwendenden und grundlegend falschen Wirtschaftspolitik“, kritisierte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag am Donnerstag in Schwerin.